Waanzinnige cijfers: 'Zoveel meer kan Mo Salah bij Paris Saint-Germain verdienen'

Mohamed Salah is einde contract bij Liverpool. De interesse in de spelmaker is gigantisch groot, ondanks zijn leeftijd.

Met 33 lentes achter zijn naam komt Mohamed Salah deze zomer aan het einde van zijn contract bij Liverpool. Hij speelt er sinds 2017 in de Premier League. In dat jaar betaalde de Engelse club 42 miljoen euro voor de transfer aan Roma, op dat moment een absoluut clubrecord voor Liverpool. Nu zeven jaar later biedt Liverpool een nieuw contractvoorstel aan de Egyptenaar aan. Volgens Romain Collet Gaudin, journalist bij Eurosport, gaat het om 400.000 euro per week. Dat is minder dan hij nu krijgt. Het gaat om een contract van twee jaar. Aan de andere kant ligt er ook een contract in Parijs klaar voor Salah. Paris Saint-Germain wil de Egyptenaar binnenhalen en doet een beter voorstel dan Liverpool. Zij leggen 500.000 euro per week op tafel, voor maar liefst 3 seizoenen. ⚠️ Infos Mohamed Salah / PSG / Liverpool :

- Le PSG a très envie de faire signer l’Egyptien cet été et lui propose 500000€ par semaine sur 3 saisons !

- Alors que Liverpool lui propose une prolongation un peu à la baisse sur 2 saisons avec 400000€ par semaine.#LFC #TeamPSG pic.twitter.com/AF3ilDKTZp — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) January 1, 2025