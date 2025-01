Voormalige kampioenenmaker van KRC Genk kan Spaanse toptransfer maken naar club van Rode Duivel

Joseph Aidoo die in 2019 indruk maakte als de rots in de branding bij Racing Genk, lijkt zijn tijd bij Celta de Vigo te beëindigen. Na zijn overgang naar de Spaanse club voor zo'n acht miljoen euro, is de 28-jarige speler nu op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Aidoo kwam dit seizoen maar weinig in actie bij Celta en heeft nauwelijks een basisplek kunnen veroveren. Nu lijkt de verdediger op weg naar UD Las Palmas, de club waar Adnan Januzaj speelt. Las Palmas doet het goed dit seizoen in LaLiga en staat midden in de competitie. Ze hebben een jong en dynamisch team, maar hun verdediging kan wel wat extra ervaring gebruiken. De gesprekken tussen Celta en Las Palmas zijn volop gaande en het lijkt erop dat Aidoo naar Las Palmas verhuurd zal worden. Hij heeft nog een contract tot 2026 bij Celta, maar een verhuur is nu de meest waarschijnlijke optie. Voor Aidoo zou een verhuis naar Las Palmas een kans zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Het lijkt een goede deal voor beide clubs: Celta maakt ruimte in hun selectie, terwijl Las Palmas zich versterkt met een ervaren verdediger. De Ghanees heeft natuurlijk een verleden bij KRC Genk. Hij won in 2019 de landstitel met de Limburgers. In totaal speelde hij 78 wedstrijden in België.