Joan Laporta onder vuur: financiële problemen blijven Barça achtervolgen, supporters eisen ontslag!

Het officiële besluit is genomen. Dani Olmo en Pau Victor kunnen niet ingeschreven worden door FC Barcelona. Het beleid van Joan Laporta wordt in twijfel getrokken.

De problemen van Barcelona met de registratie van Dani Olmo en Pau Victor hebben de club opnieuw in de schijnwerpers geplaatst. Door financiële obstakels is het de club niet gelukt om deze twee nieuwe aanwinsten definitief in te schrijven. De supportersgroep 'Som un clam', die eerder al kritiek had op het bestuur, heeft nu in een statement zijn volledige verontwaardiging uitgesproken.

“Wij zijn beschaamd door het management van voorzitter Joan Laporta en de raad van bestuur”, klinkt het in het statement van de fans. De groep maakt zich zorgen over het amateuristische en inconsistente beleid van de club.

Laporta had geprobeerd de situatie op te lossen door commerciële rechten van Camp Nou te verkopen aan Qatarese bedrijven voor een bedrag van meer dan 100 miljoen euro. Dit was bedoeld om de benodigde middelen te genereren voor de registratie van Olmo en Victor. Echter, La Liga wees deze oplossing af, waardoor de situatie voorlopig niet verbeterde.

De onzekerheid rond de situatie heeft de speculaties over het einde van Laporta’s termijn als voorzitter versterkt. Politieke rivalen binnen de club zouden via een petitie met 15% van de stemmen van de zogenaamde socios, de leden van de club, een motie van wantrouwen kunnen indienen.

De situatie van Olmo en Pau Victor lijkt steeds lastiger te worden. Hoewel Barça hoopte dat de situatie voor 31 december geregeld zou zijn, is het nu officieel bevestigd door de Spaanse voetbalfederatie dat de licenties van de twee spelers niet goedgekeurd kunnen worden.