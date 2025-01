Antwerp gaat nu echt moeten opletten: 'tweede club meldt zich voor sterkhouder'

Antwerp staat voor een drukke wintermercato. De club kan nog een sterkhouder op de flank kwijtspelen deze winter.

Het is druk bij The Great Old deze winter. Er was sowieso het dossier van Jean Butez, die afgelopen zomer eigenlijk al moest vertrekken. Deze winter zou hij met Como en RC Lens hebben gesproken, maar dat liep uiteindelijk niet goed af.

Het blijft nu maar afwachten of er nog een nieuwe club zich komt melden voor de doelman. Senne Lammens geniet overigens ook interesse van Manchester United en Arsenal, al lijkt het heel onwaarschijnlijk dat de club zijn twee doelmannen laat vertrekken.

Maar er is ook wat te doen rond Jacob Ondrejka. Eerder raakte al bekend dat het Turkse Besiktas zijn oog had laten vallen op de 22-jarige Zweed.

Maar daar blijft het niet bij: volgens transferexpert Luca Bendoni heeft Burnley zich nu ook gemeld voor Ondrejka. De Engelse club had onder Vincent Kompany al heel wat JPL-spelers in de selectie, waarvan er nu nog een paar over zijn.

Ondrejka was bijna heel het seizoen al een vaste basisspeler bij Antwerp, maar de laatste paar wedstrijden moest hij toch op de bank starten. Dit seizoen was hij in 20 competitiewedstrijden al goed voor zeven doelpunten en vier assists.