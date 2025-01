'Operatie Redding' op volle toeren: Beerschot gooit alles om en hervormt drastisch

De situatie op het Kiel is penibel, maar Beerschot weigert de handdoek te gooien. Met een loodzware maand januari voor de boeg, maakt de club zich op voor een gevecht om het behoud. Zowel op als naast het veld worden stappen gezet in wat de club zelf 'Operatie Redding' noemt.

Hoewel Beerschot momenteel laatste staat, leeft de hoop om via een reeks positieve resultaten de playdowns met vertrouwen in te gaan. De club beseft dat de komende weken bepalend zullen zijn om te zien of een redding realistisch is.

Blessures bij belangrijke spelers zoals Ryan Sanusi, Hervé Matthys en Omar Fayed bemoeilijken de opdracht. Intussen zoekt Beerschot de transfermarkt af naar versterkingen voor de as van het team.

Op zoek naar nieuwe CEO

Naast versterkingen op het veld, worden ook intern knopen doorgehakt. Selahattin Baki, vertrouwenspersoon van eigenaar prins Abdullah, zal volgens Het Laatste Nieuws een prominente rol gaan spelen in het beleid.

De aanstelling van een nieuwe CEO is een essentieel onderdeel van de hervormingen bij Beerschot. De functie zal een sleutelrol spelen in het uitstippelen van een duurzame toekomststrategie voor de Antwerpse club, die momenteel in zwaar weer verkeert.

In de interne herschikking is geen plaats meer voor de Duitse sportief directeur Benjamin Ehresmann. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor een meer lokaal en Vlaams gericht beleid. De nieuwe CEO moet bovendien nauwer gaan samenwerken met Baki om de sportieve en zakelijke lijnen helder te trekken en de club financieel en organisatorisch op koers te houden.