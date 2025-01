Groot nieuws bij onze buren! Een einde van een héél succesvol tijdperk (al zullen er weinig rouwig om zijn)

Didier Deschamps maakt al lange tijd deel uit van het Franse nationale team. Maar vandaag zou hij de datum van zijn vertrek moeten aankondigen.

Na een al zeer rijke geschiedenis met het Franse elftal als speler, is Didier Deschamps nog wat meer een legende geworden in het Franse voetbal door zijn tijd als coach van Les Bleus.

De nu 56-jarige Bayonnais nam in 2012 de leiding over het team over van Laurent Blanc. De vernieuwing van de ploeg was al begonnen na het trauma van het Wereldkampioenschap 2010, maar het Franse voetbal was nog steeds in volle twijfel, met zijn deel aan controverse.

12,5 jaar later zou Deschamps naar verluidt zijn intentie aankondigen om te vertrekken na afloop van zijn contract, dat loopt tot 2026. Volgens informatie van de krant L'Équipe zou hij zijn vertrek bij Les Bleus bevestigen na het Wereldkampioenschap 2026 rond 13.00 uur, tijdens een gezamenlijk interview met Brigitte Macron in het kader van de operatie "pièces jaunes".

Deschamps wil op een mooie manier vertrekken

DD zou zijn toekomst al enkele maanden hebben beslist. Het tijdstip van de aankondiging zal wat meer duidelijkheid en sereniteit brengen voor zijn laatste wedstrijden op de bank, namelijk de Nations League en het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Onlangs hebben controverses rond zijn omgang met de groep en zijn ambigue relaties met spelers zoals Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappé en Antoine Griezmann enige commotie veroorzaakt. Er was ook kritiek gekomen op de manier waarop hij één van de meest talentvolle generaties liet spelen.

In 165 wedstrijden als coach van Frankrijk heeft Didier Deschamps verschillende hoogtepunten meegemaakt, zoals de overwinning op het Wereldkampioenschap 2018 en de Nations League 2021.