Héél opvallend: Vincent Mannaert sprak met deze onverwachte potentiële bondscoach met verleden in Jupiler Pro League

Domenico Tedesco lijkt niet lang meer bondscoach te zullen zijn van de Belgische nationale ploeg. Vincent Mannaert had al een gesprek met de bondscoach, maar ook met een opvallende mogelijke opvolger. Die koos echter voor een ander avontuur.

Sergio Conceiçao koos onlangs voor een avontuur bij AC Milan. Daarmee heeft hij ondertussen ook al de Supercoppa in Italië op zijn naam weten te schrijven. Niet slecht na een week loondienst.

Conceiçao naar Milan

Lang heeft Sérgio Conceição niet moeten wachten op zijn eerste prijs bij AC Milan. Na een onwaarschijnlijke ommekeer heeft Milan de Italiaanse Supercoppa nog eens kunnen winnen, na een ferme comeback tegen Internazionale.

Het had echter ook helemaal anders kunnen lopen, want volgens Sudpresse heeft de Portugees onlangs een ernstig en lang gesprek gehad met Vincent Mannaert van de Belgische voetbalbond.

AC Milan plukt hem weg

De inzet was duidelijk: de gewezen speler en assistent-coach van Standard kreeg een job aangeboden als nieuwe bondscoach. Na zeven jaar bij Porto was hij een vrije coach en een akkoord leek in de maak.

Zijn twee vaste assistenten, Siramana Dembelé en Vedran Runje - ook met een verleden bij De Rouches - zouden de overstap evenzeer hebben gemaakt. Uiteindelijk kwam het echter niet zover, want Conceiçao kreeg een extra aanbieding en uiteindelijk koos hij voor AC Milan.