Harde uithaal richting Pro League: "Voor een club die goed gerund wordt, financieel gezond is en niet in handen van buitenlandse investeerders is blijkbaar geen plaats in profwereldje"

KVK Tienen staat los op kop in de competitie van de Eerste Amateurklasse. Toch zullen ze volgend seizoen niet uitkomen in de Challenger Pro League. Er wordt namelijk geen licentie aangevraagd door de ploeg.

KVK Tienen staat momenteel met 32 punten op kop in de Eerste Amateurklasse. De kloof met de beloften van Gent en Bilzen is vier punten, Sporting Hasselt volgt op vijf eenheden.

Toch zullen de Vlaams-Brabanders volgend jaar al zeker niet in de Challenger Pro League aantreden. Ze hebben namelijk beslist dat ze geen licentie zullen aanvragen. Ze zijn overigens niet de enige ploeg die daar aan denken. Ook Knokke twijfelt gezien de strenge voorwaarden.

Kampioen spelen en niet promoveren?

Coach Karel Keleman zal ook volgend jaar actief zijn bij de Suikerboys, maar dus al zeker niet in het profcircuit. "Mocht het lukken om kampioen te spelen, zou dat een schitterend verhaal zijn", geeft hij aan bij Het Nieuwsblad.

“Maar neen, promoveren kan niet voor de club. Gezien de opgelegde strenge voorwaarden kan Tienen geen licentie aanvragen. Het lijkt dat 1B een gesloten circuit is en dat is jammer."

"Voor een amateurclub die goed gerund wordt, financieel gezond is en niet in handen is van buitenlandse investeerders is er blijkbaar geen plaats in het profwereldje.”