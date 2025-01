OFFICIEEL: voormalige favoriet van Kompany bij Anderlecht wordt ploegmaat van Rode Duivel Ameen Al-Dakhil bij Stuttgart

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Stuttgart wil zich herpakken voor de tweede helft van het seizoen. VFB heeft de transfer van Jacob Bruun Larsen bekendgemaakt.

Vier jaar geleden leende Hoffenheim Jacob Bruun Larsen uit aan Anderlecht zodat hij meer speeltijd kon krijgen. De voormalige belofte van Borussia Dortmund kwam onder Vincent Kompany op dreef, met 2 doelpunten en 2 assists tijdens de play-offs.

Hoewel hij nog steeds vrij wisselvallig was, kon de Deense winger zich op technisch vlak toch onderscheiden. Dit heeft Kompany ertoe aangezet om hem vorig seizoen ook te huren bij Burnley.

Stabiliteit vinden op 26-jarige leeftijd

Met zes doelpunten in de Premier League ondanks de degradatie van de Clarets, keerde Bruun Larsen met ambities terug naar Hoffenheim maar begon hij het seizoen op de bank. Zijn terugkeer in het basiselftal begin december deed de ploeg goed, hij bleek toen vier keer beslissend te zijn.

Zijn prestaties zijn dan ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. VFB Stuttgart rook een goede deal en moest slechts 1,7 miljoen euro ophoesten (Hoffenheim had in 2020 nog 9 miljoen betaald om hem van Dortmund over te nemen).

Jacob Bruun Larsen zal dus spelen in de Champions League, met onder andere de wedstrijd tegen PSG op de laatste speeldag. Maar vooral zal hij zijn team moeten helpen in de Bundesliga: VFB staat slechts tiende in het klassement, ver verwijderd van de tweede plaats van vorig seizoen.