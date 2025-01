Nieuwe afgelasting in de Pro League: ook dit duel gaat niet door

Het slechte weer zorgt voor een twee afgelasting in de Challenger Pro League. Donderdag was al een partij afgelast.

De wedstrijd van vanavond tussen Lommel SK en Francs Borains werd donderdag al afgelast. Er komt nu ook nog een extra wedstrijd uit de Challenger Pro League bij.

Nu komt daar ook nog eens het duel tussen RSCA Futures en Jong Genk bij. Dat laat RSC Anderlecht weten op zijn officiële kanalen.

“Na een inspectie door de scheidsrechter op donderdag waarbij het veld onbespeelbaar werd verklaard, en gezien de weersvoorspellingen van het KMI, is besloten de wedstrijd tussen RSCA Futures en Jong Genk te annuleren”, klinkt het.

De wedstrijd stond ingepland op zaterdagmiddag, om 16 uur. De kelderkraker zou de eerste match van RSCA Futures in Deinze worden.

De andere wedstrijden dit seizoen werkten de beloften van paarswit af in Lotto Park of het Koning Boudewijnstadion. RSCA Futures is met 13 punten veertiende in de stand, Jong Genk is vijftiende en laatste met 11 punten.