OFFICIEEL Laurens De Bock speelt opnieuw in Belgische competitie

Laurens De Bock is opnieuw in het land. Hij speelt tot het einde van het seizoen weer in de Belgische competitie.

Vorig seizoen speelde Laurens De Bock nog in de Griekse competitie, maar zijn contract liep daar deze zomer af en werd niet meer verlengd. De Bock zat zonder club, tot derdenationaler Hoger Op Kalken bij hem aan de deur kwam kloppen. De ex-speler van onder andere Zulte Waregem en Club Brugge speelt zo opnieuw bij de ploeg waar alles begon.

“Zeg nooit nooit in het voetbal, maar ik denk wel dat dit het eindstation is van mijn voetballoopbaan”, vertelt Laurens De Bock aan Het Nieuwsblad. “De cirkel is nu helemaal rond. Ik woon hier, mijn zoontje voetbalt hier en ik ken de club en alle mensen door en door.”

In juli en augustus trainde De Bock mee met Hoger Op Kalken om zijn conditie te onderhouden. Er kwamen echter geen voorstellen uit eigen land. Wel uit het buitenland, maar daar had hij geen zin meer in omwille van familiale redenen.

“De kinderen worden ouder en ik ben ondertussen ook bezig met een paar ondernemingen buiten het voetbal. Dat valt niet meer te combineren”, klinkt het nog.

Aan ambities alvast geen gebrek. “Kalken wil blijven meedraaien in de top van de reeks, mooi voetbal brengen en de eindronde halen. Maar het plezier is hier ook altijd belangrijk. Dat was ook mijn doel: mezelf terug amuseren onder de kerktoren. En dan zien we aan het einde van het seizoen wel wat er verder gebeurt.”