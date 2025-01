Ploegmaat bij STVV wil nog wat kwijt over Lamkel Zé: "Dat belooft"

STVV heeft afgelopen weekend met 1-2 gewonnen van KVC Westerlo. Didier Lamkel Zé maakte ook meteen zijn eerste minuten voor de Kanaries.

STVV heeft 3 gouden punten mee op de bus genomen na de 1-2 zege op Westerlo. Er was algemene tevredenheid bij de Truienaars na afloop.

Rein Van Helden speelde een goede partij, met Wolke Janssens naast hem. "De wisselwerking met Wolke verliep inderdaad uitstekend. Een dikke pluim voor Wolke voor de manier waarop hij op z’n dertigste verjaardag in de elf is gekomen", vertelde de verdediger bij Het Belang van Limburg.

"Donderdag sprak de coach me aan dat ik de meest centrale man zou worden. Ik deed het eerder al eens na de rode kaart van Taniguchi in Genk. Die plaats bevalt me", gaat hij verder.

Door deze zege komt STVV op twee punten van de 12e plaats, waar zeker op gemikt wordt. "We hebben nog een hele weg te gaan, maar deze overwinning geeft ons absoluut een boost."

Hij wou ook nog wat kwijt over Lamkel Zé, die zijn eerste minuten maakte voor de Limburgers. Met Lamkel Zé kregen we een kwaliteitsinjectie. Je krijgt hem niet snel opgejaagd, straf (lacht). Je ziet snel dat hij iets extra te bieden heeft, dus dat belooft."