'Vincent Mannaert heeft zijn shortlist klaar: deze twee bekende namen zijn in beeld om Domenico Tedesco op te volgen'

Domenico Tedesco zijn tijd zit erop bij de Rode Duivels. Vincent Mannaert heeft ondertussen al een shortlist klaar om zijn opvolger aan te duiden.

Het is ondertussen al even duidelijk: Domenico Tedesco zal niet de bondscoach van België blijven. Nadat er informatie uitlekte over gesprekken met Sérgio Conceição is het bij iedereen wel doorgedrongen.

De Portugese coach werd uiteindelijk voor de neus van de KBVB weggekaapt door AC Milan, dus bleef de zoektocht naar een opvolger duren. Vincent Mannaert heeft zijn shortlist nu wel weer klaar.

Volgens Het Laatste Nieuws staan daar vijf namen op, waarvan al zeker twee Fransmannen. Rudi Garcia is er eentje van. Hij coachte in het verleden al bij AS Roma, Marseille, Lyon, Napoli, Lille en Al-Nassr.

In 2016 was hij ook al een van de kandidaten om Marc Wilmots op te volgen. Naast Garcia staat ook Thierry Henry op het lijstje van Mannaert. Hij was al assistent onder Robert Martinez en werd nadien trainer van de Franse beloften.

Het is bovendien ook duidelijk dat het weer geen Belg zal worden. Volgende week zal naar alle waarschijnlijkheid blijken wie Tedesco opvolgt, die dus ook zeker tot dan officieel bondscoach blijft.