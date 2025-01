🎥 Leandro Trossard blinkt uit bij Arsenal... en overtreft record van zijn trainer, Mikel Arteta

Arsenal heeft de derby gewonnen tegen Tottenham op woensdagavond, met een nieuw doelpunt van Leandro Trossard. Zijn vierde in de competitie van dit seizoen.

Manchester City is nog nooit zo ver verwijderd geweest van de eerste plaats in de Premier League sinds Pep Guardiola aan het roer staat. De strijd om de titel omvat dit seizoen één team minder, hoewel Nottingham Forest graag voor verrassing zorgt.

Achter koploper Liverpool is het vooral Arsenal dat het tempo volgt, maar niet in staat is om het kleine verschil in te halen. In een belangrijke wedstrijd ontving Arsenal Tottenham.

Drie doelpunten in de eerste helft, waaronder één van Trossard

Een derby waar Tottenham goed aan begon. Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers op voorsprong, dankzij een doelpunt van Heung-Min Son. Maar verdedigend kon het team van de Zuid-Koreaan het niet volhouden.

Toch was het een aanvaller van Tottenham, Dominic Solanke, die een eigen doelpunt maakte om de gelijkmaker op het bord te zetten. Op slag van rust maakte Leandro Trossard er nog 2-1 van. Zijn 42e doelpunt in de Premier League, waardoor hij zijn coach Arteta, die op 41 doelpunten staat, overtrof. In de tweede helft werd niet meer gescoord, waardoor de eindstand 2-1 bleef.

Zijn vijfde doelpunt van dit seizoen, het vierde in de competitie, stelt Arsenal in staat om op vier punten achterstand te blijven van Liverpool, dat over twee dagen op bezoek zal gaan bij Brentford.