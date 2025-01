Marc Degryse zegt waar het fout liep voor Tedesco en wie we nu echt nodig hebben

Domenico Tedesco is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Hij werd vandaag ontslagen door de Belgische voetbalbond.

Na twee jaar zit het verhaal van Domenico Tedesco erop bij de Rode Duivels. Na het verschrikkelijke jaar 2024 was dit niet meer te vermijden.

Een verrassing mag je dit dan ook niet noemen, de voortekenen waren er al. “Hij moest zelfs niet meer naar de WK-loting komen - dan weet je het wel”, is Marc Degryse heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

“Tedesco is zichzelf verloren in z'n verjongen en vernieuwing, in zijn zoektocht naar tactisch geniale zetten. Hij vergat stabiliteit te creëren. In twee jaar tijd heeft hij bijna zestig man laten spelen. Ja... Wie een nieuwe ploeg wil vormen, moet net zo snel mogelijk fundamenten hebben.”

Voor zijn opvolger is de opdracht eigenlijk dezelfde als toen Tedesco begon: van nul beginnen, maar ondertussen vliegt de tijd wel genadeloos snel voorbij.

Het voorval met Thibaut Courtois heeft voor Degryse veel duidelijk gemaakt. “Dat had hij kunnen oplossen, maar hij vertikte het. Ook dat moet je in die optelsom meerekenen.”

Tedesco is acht jaar coach, maar bleef nooit ergens langer dan twee jaar. “Ook nu niet. De bond had daarover beter kunnen nadenken. We hebben nood aan iemand die verder denkt dan het volgende grote toernooi.”