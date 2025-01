Roman Kvet voelt zich thuis in Dender, maar wat brengt de toekomst?

Roman Kvet heeft zijn plek gevonden bij FCV Dender, waar hij het vertrouwen van coach Vincent Euvrard heeft gewonnen. De club staat op de zevende plaats, maar richt zich vooral op het vermijden van degradatie. De aankomende wedstrijd tegen Cercle Brugge is dan ook een belangrijke test.

Kvet ziet de wedstrijd tegen Cercle Brugge als een van de belangrijkste van het seizoen. Ondanks dat Cercle onderaan staat, heeft hij respect voor hun speelstijl.

“Cercle beschouw ik als de belangrijkste match van het jaar”, zegt Kvet in Het Nieuwsblad. FCV Dender is echter in goede vorm met vijf wedstrijden ongeslagen en drie clean sheets op rij.

Kvet is dit seizoen op huurbasis bij Dender van Viktoria Pilsen, met een optie tot koop. Hij houdt de details over die optie voor zichzelf, maar zegt dat hij nog niet precies weet wat de toekomst brengt.

“Ik zie wel wat er gebeurt”, zegt hij. Kvet heeft bij Pilsen minder speeltijd gehad, wat hem deed besluiten om naar België te komen. Hij is tevreden met de keuze en wil nu bij Dender zijn best doen.

Wat Kvet vooral aanspreekt in België, is de cultuur die dichter bij die van Tsjechië ligt dan in Turkije, waar hij vorig seizoen speelde. Hoewel Kvet zijn familie en vrienden mist, heeft hij zijn plek in België gevonden. Pilsen is niet ver weg, dus hij maakt regelmatig een tripje naar zijn thuisland.