Vriendschap moet even wijken voor Hans Cornelis: "Jarenlang goede vrienden, maar de punten zijn nu hard nodig"

Na het afgelasten van de wedstrijd tegen Eupen door sneeuw en ijs, hoopt Lokeren-Temse vrijdag tegen Patro Eisden eindelijk aan de tweede seizoenshelft te beginnen. Coach Hans Cornelis kijkt uit naar het duel en naar het weerzien met Patro-coach Stijn Stijnen, een oude vriend.

Hans Cornelis baalde dat de wedstrijd tegen Eupen niet doorging. “We waren volledig en klaar om te spelen. Zij misten zelfs enkele spelers door schorsingen", zegt hij in de Gazet van Antwerpen.

“Maar toen ik het veld later bekeek, zag ik dat het te gevaarlijk was door ijs. Achteraf was het de juiste beslissing van de scheidsrechter.”

Door het uitstel moet Lokeren-Temse nu een drukke week inplannen. Op 24 januari spelen ze tegen Lierse SK, en op 28 januari volgt de inhaalwedstrijd tegen Eupen. “Het wordt zwaar, maar eerst willen we vrijdag in Limburg iets halen", aldus Cornelis.

Cornelis kijkt vrijdag uit naar het weerzien met Patro-coach Stijn Stijnen. “We speelden samen bij Club Brugge en waren jarenlang goede vrienden. Stijn is op het veld enorm fanatiek, maar naast het veld is hij een fijne kerel."

In het duel tegen Patro zal de vriendschap even aan de kant worden geschoven. De vorige wedstrijd eindigde in 2-2. “Het wordt moeilijk om drie punten mee te nemen, maar we hebben ze hard nodig", benadrukt Cornelis.