Wie wordt de volgende bondscoach van de Rode Duivels? Hier zijn de zes favorieten om Domenico Tedesco op te volgen

Vincent Mannaert is officieel op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels sinds het ontslag van Domenico Tedesco, dat officieel werd op vrijdag. Hier zijn de zes favorieten om hem op te volgen.

Het nieuws is nu officieel, Domenico Tedesco is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Het was te verwachten, na de eerste evaluatie van Vincent Mannaert in zijn nieuwe rol bij de KBVB. De voormalige sterke man van Club Brugge heeft de afgelopen weken al enkele pistes gelanceerd.

Zo leidde een van die pistes naar Sergio Conceiçao, die uiteindelijk de leiding bij AC Milan heeft overgenomen. Er waren ook gesprekken met Michel Preud'homme en Xavi, maar beide mannen zouden hebben geweigerd. Dus, een Belgische coach of een buitenlandse coach, jong of ervaren? Wie zou de ideale opvolger van Tedesco aan het hoofd van de Rode Duivels zijn?

Rudi Garcia, niet bepaald inspirerend

Het is niet de meest glamoureuze naam op de lijst. Maar de naam van Rudi Garcia staat wel degelijk op de radar van Vincent Mannaert. De Franse coach is sinds zijn vertrek bij Napoli in november vorig jaar beschikbaar.

Sinds het begin van zijn professionele trainerscarrière in 2001 (wat hem de meest ervaren coach van de lijst maakt), heeft de 60-jarige man veel hoogte- en dieptepunten gekend. Maar zijn erelijst stopt echter bij zijn historische dubbel met Lille in het seizoen 2010-2011, met uiteraard Eden Hazard als dirigent.

Rudi Garcia is een coach waarmee de beste spelers veel vrijheid hebben gehad, zoals tijdens zijn tijd bij Marseille. Hij kan ook een solide tactische aanpak bieden om de topclubs te weerstaan, zoals hij deed met Lyon tegen Juventus en Manchester City in de Champions League. Een coach die ook duidelijk weet orde te handhaven.

Rudi Garcia heeft veel te bieden, maar lijkt niet wezenlijk te verschillen van de andere kandidaten. Zijn teams hebben vaak teleurstellend, defensief en onaantrekkelijk spel laten zien. Zijn hoogtepunten waren fantastisch, maar zeldzaam. Het is niet zeker of dit is wat de Rode Duivels nodig hebben.

Mark Van Bommel, een interessante optie

Vanaf het begin is Mark Van Bommel een optie geweest die in het achterhoofd van Vincent Mannaert zit. Sinds zijn vertrek bij Antwerp op 30 juni vorig jaar, heeft de Nederlandse legende belangstelling voor de functie. Een coach die erin slaagde de triple te winnen met Great Old in de Jupiler Pro League, de beker en de supercup. Maar is dat echt de beste oplossing?

We kennen het spel van Mark Van Bommel. Fysiek, atletisch, met strijdvaardigheid, hij zou passend kunnen zijn voor de Duivels die een flinke boost nodig hebben na de periode onder Tedesco. Hij kent al een deel van de nieuwe generatie, zoals Arthur Vermeeren, Mandela Keita en anderen (Zeno van den Bosch in de toekomst?), en zou op deze fundamenten kunnen voortbouwen.

Maar laten we niet vergeten dat zijn tijd bij PSV en vooral bij Wolfsburg mislukkingen waren. Een interessante optie voor Vincent Mannaert en de KBVB, maar misschien tactisch wat beperkter dan sommige andere kandidaten.

Erik ten Hag opnieuw bij de Rode Duivels?

Een andere optie op de lijst van Vincent Mannaert is Erik ten Hag. De voormalige trainer van Manchester United probeert te herstellen van zijn ontslag bij Old Trafford en zou ook op de lijst van de KBVB staan. Hoewel zijn periode sterk bekritiseerd is geweest, heeft Ten Hag met waarschijnlijk het slechtste team in de geschiedenis van Manchester United een FA Cup en een EFL Cup gewonnen. Onlangs heeft niemand beter gepresteerd dan hij.

Erik ten Hag is vooral de coach die opviel tijdens de ongelooflijke reis van Ajax Amsterdam naar de halve finales van de Champions League. Door Real Madrid te verslaan, bereikten de Ajacieden de laatste seconde van de return tegen Tottenham, waarbij Lucas Moura een triplering scoorde, na een epische wedstrijd. Een coach met een echt tactisch inzicht, die sinds zijn tijd bij United weet wanneer hij op het juiste moment krachtig moet optreden. Zou hij dat kunnen doen met Courtois, Lukaku en het team? Dat is een ander verhaal.

Thierry Henry, is dat echt een goed idee?

Dit zou de voorkeursoptie van de spelersgroep zijn. Voormalig assistent-trainer onder Roberto Martinez, Thierry Henry, zou ook in het vizier van de bond zijn, hoewel de voormalige Franse aanvaller ontkende enig recent contact met de bond te hebben gehad. Wij twijfelen daar sterk aan.

Thierry Henry is zeker een optie voor de Rode Duivels, maar hoewel zijn spelerscarrière jong en oud heeft geïnspireerd, verloopt zijn carrière als coach vooralsnog niet zoals gehoopt. Met mislukkingen bij Monaco en Montreal, maakt Henry nog geen deel uit van de veelbelovende nieuwe generatie coaches, tegen wil en dank.

Finalist op de Olympische Spelen met Frankrijk (wat als een kleine teleurstelling kan worden beschouwd), lijkt Thierry Henry waarschijnlijk niet de kandidaat met het meest ontwikkelde tactische gevoel (vanuit collectief oogpunt). Zijn ego en opmerkingen in interviews zijn ook niet gemakkelijk te beheren voor een speler. Aan de andere kant zou zijn ego hem in staat stellen om sommige leiders aan te pakken die hem het grootste respect betuigen en die, zoals hierboven vermeld, een boost nodig hebben. Zijn communicatie is ook vaak bekritiseerd en na de tijd onder Tedesco heeft niemand dat nodig.

Hein Vanhaezebrouck, de keuze van de fans

Naar verluidt is dit een naam die zeer vaak naar voren komt op sociale media. Misschien wel de naam die het vaakst verschijnt. De fans van de Rode Duivels willen graag Hein Vanhaezebrouck zien als hoofdtrainer van het team.

Een coach met een zeer ontwikkelde tactische kennis, die heeft bewezen te kunnen winnen met Gent en die al belangrijke Europese wedstrijden heeft geleid. De voormalige coach van de Buffalo's, maar ook van Kortrijk, Genk en Anderlecht, is ook een Belgische coach, wat velen graag zouden zien na de tijdperken van Martinez en Tedesco.

Tegenwoordig voelt de 60-jarige analist zich goed op zijn gemak in zijn nieuwe rol. Maar zou hij kunnen weerstaan aan de oproep van het land?

Philippe Clement vinkt weinig vakjes aan

De huidige Rangers-coach staat op dun ijs. Hij wint wat krediet bij elke overwinning, maar verliest meer dan hij wint bij elke nederlaag. En dit seizoen zijn er te veel nederlagen voor de tweede macht in Schotland, die steeds meer overweegt de Belgische coach te ontslaan.

Het feit dat Philippe Clement Belg is, is een gemeenschappelijk punt dat hij deelt met Hein Vanhaezebrouck, maar het is ook een voordeel om de leiding over de Rode Duivels over te nemen. Het is misschien wel het enige voordeel ten opzichte van de andere kandidaten. Met Club Brugge, de beste selectie in het land, heeft Clement alles gewonnen in België, inclusief vier landstitels. Buiten de landsgrenzen was het moeilijker.

Bij Monaco slaagde Philippe Clement er niet in om met Paris Saint-Germain te concurreren. Een zeer moeilijke taak die hem aan het begin van zijn ambtstermijn was toevertrouwd. Het verontrusten of verslaan van PSG was de prioriteit. Dit is niet gelukt, aangezien Clement en Monaco niets hebben gewonnen. Ondanks de zeer mooie opmars met de Rangers in de competitie vorig seizoen, zal zijn Schotse bekerwinst vorig seizoen de situatie niet veranderen.

Zes mannen voor één positie, of toch een verrassing?

Op tactisch, charismatisch, palmares- en persoonlijkheidsniveau lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de situatie met Philippe Clement veel zal verschillen van die met Domenico Tedesco. De Rode Duivels hebben een leider nodig die de kern kan overtuigen en betrekken, terwijl hij discipline handhaaft en blijft integreren met nieuwe talenten. Er lijkt waarschijnlijk betere keuzes te zijn op de markt.

Zoveel opties, waarbij we niet hebben gesproken over het belangrijke financiële aspect, staan open voor Vincent Mannaert en de KBVB. Zal een van deze coaches de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels worden, of moeten we ons voorbereiden op een verrassing? Het antwoord volgt in de komende weken.