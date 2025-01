Johan Boskamp komt met ferme verwittiging bij zoektocht opvolger Tedesco: "Dan zou Mannaert zichzelf overbodig maken"

Domenico Tedesco is niet langer de coach van de Rode Duivels. En dus mag/moet Vincent Mannaert de zoektocht naar de opvolger nog wat versnellen. In maart is er namelijk alweer de Nations League. Rest de vraag: wie zal er gekozen worden?

Domenico Tedesco is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Nieuws is dat eigenlijk niet, want iedereen zag het van heel ver aankomen. "Dat wisten we al maanden" Dat liet ook Johan Boskamp duidelijk verstaan in zijn analyse voor Het Belang van Limburg: "Zo zie je maar. Een half miljoentje uitsparen is de KBVB meer waard dan het respecteren van zijn werknemers." "Dat Tedesco mocht oprotten wisten we al maanden. Als wíj enkele uren na uitschakeling op EK onze conclusie al klaar hadden, waarom had KBVB dan zo lang nodig?” Mannaert overbodig? De volgende vraag is: wie moet de opvolger worden van Tedesco? Als het van Boskamp zou afhangen, dan koos hij voor een Belg. Toch denkt hij dat het een buitenlander zal worden. Ook onder meer Louis van Gaal wordt genoemd. Dat zou misschien niet het beste idee zijn volgens de Nederlandse analist en gewezen trainer: “Klein probleempje als Louis het wordt: dan heeft de rest gelijk niets meer te zeggen. Dan zou Mannaert zichzelf overbodig maken. Louis heeft niemand anders nodig, hij regelt alles wel”