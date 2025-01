Openhartige Jules Van Cleemput dacht even aan stoppen met voetballen: "Het is frustrerend om steeds achter de feiten aan te lopen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jules Van Cleemput heeft het afgelopen seizoen niet bepaald gemakkelijk gehad. Ondanks alle tegenslagen blijft hij vastberaden om terug te komen, zelfs als hij keer op keer geconfronteerd wordt met frustratie en kritiek.

Het lijkt wel of blessures Van Cleemput blijven achtervolgen. De verdediger had al te maken met meerdere spierblessures, en dit seizoen zijn daar weer nieuwe blessures bijgekomen.

“Het is frustrerend", zegt Van Cleemput in de Gazet van Antwerpen. "Ik ben trots op mezelf dat ik niet opgeef, hoewel velen in mijn situatie dat wel zouden doen.”

Van Cleemput had zijn terugkeer naar Mechelen waarschijnlijk anders voorgesteld. Na een succesvolle periode bij Charleroi waar hij telkens na blessures zijn plek in de basis herpakte, was de verwachting dat hij bij KV Mechelen hetzelfde zou kunnen doen. Helaas stak een gebrekkige voorbereiding daar een stokje voor.

“Ik besef dat ik een volledige voorbereiding nodig heb om echt mijn niveau te halen. En bij Mechelen kwam ik pas net voor de start van het seizoen aan. Het is frustrerend om altijd achter de feiten aan te lopen.”

Na de vele blessures heeft Van Cleemput wel eens aan stoppen gedacht. “Het is bijna niet te geloven hoeveel blessures ik heb gehad: meer dan tien spierscheuren in de afgelopen drie seizoenen", vertelt hij. “Het is ontzettend frustrerend, maar ik blijf altijd terugkomen."