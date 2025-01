Sensatie in Challenger Pro League: Zulte Waregem mag Anderlecht danken, ook Beveren kan niet winnen

In de Challenger Pro League stonden op zaterdagavond nog twee pittige duels op het programma. Het was vooral uitkijken wat La Louvière zou gaan brengen tegen de RSCA Futures.

La Louvière wilde de kloof met Zulte Waregem een beetje dichten en dan mocht het in eigen huis tegen de RSCA Futures geen punten laten liggen. Ze trokken meteen ten strijden, maar liepen ook meteen op een tegendoelpunt.

Zulte Waregem lachende derde?

Robberechts bracht paars-wit snel op voorsprong, al werd het via Guindo even snel opnieuw 1-1. We leken met die stand ook de rust in te gaan trekken, tot Liongola voor de 2-1 wist te zorgen vlak voor de koffie.

Tivoli daverde en leek op weg naar een driepunter, maar na de pauze kon Ure de bordjes snel opnieuw op gelijke hoogte hangen. Op het uur mocht Diawara invallen en zo zijn eerste minuten maken in dertien maanden.

Twee gelijke spelen

Aan de stand veranderde er echter niets meer. La Louvière komt zo tot op vijf punten van Zulte Waregem, maar de West-Vlaamse club heeft wel nog een wedstrijd tegoed. Anderlecht schiet ook niet al te veel op met de puntendeling.

In een ander duel speelden Francs Borains en SK Beveren ook gelijk. In die wedstrijd werd niet gescoord. Zondag kan Zulte Waregem een extra goede zaak doen in de stand.