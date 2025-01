Een héél negatief teken aan de wand? 'Barcelona is akkoord met huur en laat Olmo vertrekken naar Europese topclub'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dani Olmo lijkt FC Barcelona dan toch nog te verlaten. De Catalanen hebben ingestemd met een huurdeal tot het einde van het seizoen. Een teken aan de wand?

De voorbije maand in een notendop: FC Barcelona mocht Dani Olmo registreren tot eind 2024. De financiële problemen bij Barça zorgden er echter voor dat de Spanjaard in 2025 niet zou mogen voetballen.

De Hoge Sportraad in Spanje besliste uiteindelijk om Olmo alsnog voorlopig te registeren. In tussentijd moest een diepgaand onderzoek duidelijkheid scheppen.

Barcelona lijkt er alvast niet gerust op te zijn. De Italiaanse media weten dat Olmo op een zucht van AC Milan staat.

Het gaat om een huurdeal tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie. Zou Barcelona hiermee instemmen als bovengenoemd onderzoek niet nadelig zou uitdraaien? Neen.

Moét Dani Olmo FC Barcelona dan toch verlaten?

Ook Olmo is akkoord om het seizoen te vervolmaken in San Siro. De middenvelder wil bij Barcelona blijven, maar dreigt er een half jaar zonder minuten te krijgen. En dat is allerminst een optie.