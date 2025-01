🎥 Binnenkort mag hij weer op het veld staan: Paul Pogba heeft al verschillende aanbiedingen gekregen en verbergt zijn intenties niet na dopingschorsing

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Paul Pogba heeft de mogelijkheid om te onderhandelen met de club van zijn keuze voordat zijn schorsing voor doping wordt opgeheven in maart. De Wereldkampioen van 2018 heeft al enkele aanbiedingen ontvangen, maar wacht nog op de juiste.

Geschorst voor vier jaar wegens testosterondoping (een straf die in oktober vorig jaar werd teruggebracht tot 18 maanden), speelde Paul Pogba zijn laatste wedstrijd voor Juventus in september 2023 tegen Empoli.

Ondertussen zit hij nu sinds december zonder club, nadat zijn contract bij Juventus ontbonden werd. Nu heeft hij de vrijheid om te onderhandelen met verschillende clubs, in afwachting van het opheffen van zijn schorsing in maart.

Paul Pogba heeft al aanbiedingen ontvangen, maar wacht op de juiste

Op uitnodiging bij het Franse Twitch-kanaal van de streamer AmineMaTue, heeft Pogba van zich laten horen en gesproken over enkele aanbiedingen die hij zou hebben ontvangen.

"Er zijn aanbiedingen. Nu ja, er zijn interessante dingen, en niet zo interessante dingen. Je hebt misschien gezien dat er aanbiedingen waren om naar Rusland te gaan... Dat is niet het doel, we hebben andere plannen."

"Een club die Champions League speelt? Als dat kan, waarom niet. We willen altijd bij de beste clubs zijn, maar het hangt niet alleen van mij af, ook van veel andere zaken." Onlangs heeft de middenvelder van Olympique Marseille, Adrien Rabiot, meerdere keren naar hem gehint. Het is afwachten of de club uit Marseille en de voormalige speler van Manchester United tot een akkoord zullen komen.