DONE DEAL: Ervaren middenvelder komt van Nederland naar ambitieuze Belgische profclub met één doel

Lommel staat momenteel op een teleurstellende achtste plaats in de Challenger Pro League. En dus willen ze maar wat graag stappen vooruit zetten de komende maanden en jaren. Daartoe hebben ze nu ook uitgehaald op de transfermarkt.

Joey Pelupessy is de nieuwste aanwinst van Lommel. Dat hebben de Limburgers officieel aangekondigd via hun webstek en sociale media. De Nederlander komt transfervrij over van Groningen.

Pelupessy is een echte 'zes' en wordt dus de nieuwe verdedigende middenvelder van de Limburgers. Het jeugdproduct van Twente speelde in het verleden ook nog voor onder meer Heracles Almelo en Sheffield Wednesday.

“Na het vertrek van Dermane Karim, zijn we actief op zoek gegaan naar een ervaren, krachtige middenvelder, die op meerdere posities uit de voeten kan."

Klappen van de zweep

"Joey kent het klappen van de zweep en heeft vrijwel altijd op het hoogste niveau gespeeld", is sportief directeur James McCarron in de wolken met de nieuwe aanwinst. “Wij zijn ervan overtuigd dat Joey deze ploeg naar een hoger niveau kan tillen.

"Vorig seizoen heeft hij bij FC Groningen meegemaakt hoe het is om op het tweede niveau aanvallend voetbal te spelen en promotie te bewerkstelligen. Dat zijn ook onze ambities en daar past Joey perfect bij.” Zijn eigen ambitie is ook meteen duidelijk: "Een mooie tijd en promotie."