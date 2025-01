Een sterke keuze van Nicky Hayen: dit is de verwachte opstelling van Club Brugge voor belangrijke CL-wedstrijd tegen Juventus

Ferran Jutgla zal de wedstrijd tegen Juventus waarschijnlijk op de bank beginnen. Gustaf Nilsson, die een brace scoorde tegen Beerschot, zou moeten starten. Hier is de waarschijnlijke opstelling van Club Brugge tegen Juventus.

Het is de grote avond voor Club Brugge, dat zich klaarmaakt om Juventus te ontvangen op Jan Breydel. Bij een overwinning zou blauw-zwart definitief zijn plaats in de top 24 kunnen veiligstellen.

Een wedstrijd waarvoor Nicky Hayen dus de 'juiste' elf moet opstellen, tegen een Juventus dat het al maanden moeite heeft in de competitie. Afgelopen weekend won de Oude Dame wel met 2-0 van AC Milan.

Ondanks zijn goede vorm, zou Ferran Jutgla, die nog niet heeft gescoord deze Champions League-campagne, volgens Het Nieuwsblad de wedstrijd beginnen op de bank. Dat zodat Gustaf Nilsson kan starten.

Na zijn blessure is de Zweedse aanvaller alweer enkele weken terug en verkeert hij ook in goede vorm. Met doelpunten tegen Anderlecht en een brace tegen Beerschot heeft hij al drie keer de netten laten trillen dit kalenderjaar.

Voor de rest zouden De Cuyper en Seys de flanken van de verdediging moeten bezetten, met Mechele en Ordonez in het centrum. We verwachten een middenveld met Jashari, Onyedika, Vanaken, terwijl Christos Tzolis en Hugo Vetlesen, of Chemsdine Talbi, Nilsson zouden moeten vergezellen. Mignolet start uiteraard in doel.