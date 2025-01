Olivier Renard doet wat hij beloofde bij Anderlecht: maar hoe gaat David Hubert nu Stroeykens en Hazard inpassen?

Een tijdelijke en een permanente oplossing... Olivier Renard heeft met Adryelson en de Deen Lucas Boel Hey de beloofde twee centrale verdedigers gehaald. Wel weer geen linksvoetige verdediger, maar daar heeft David Hubert zelf al een oplossing voor gevonden.

Het werk van Olivier Renard valt wel in de smaak bij de supporters van paars-wit. Die waren sceptisch toen hij werd aangesteld, maar een kleine twee weken voor het sluiten van de transfermarkt heeft hij zowel de A-ploeg als de Futures al gevoelig versterkt.

Hey al met het oog op volgend seizoen

Met César Huerta, Adryelson en Lucas Hey zijn er posities versterkt die dat wel nodig hadden. Buiten Samuel Edozie had Anderlecht immers geen wingers die op techniek en snelheid een man voorbij konden. Dreyer zeker niet en die mocht dan ook beschikken. Met Huerta haalde hij een speler die een publiekslieveling kan worden.

En achteraan is het elftal dus gevoelig versterkt met twee verschillende profielen. De Braziliaan Adryelson is een ouderwetse verdediger die er hard ingaat en een heel goed kopspel heeft. Lucas Hey is dan weer een voetballende verdediger, wel weer met een rechtse voet, maar hij kan ook op links spelen.

De aankoopoptie voor Adryelson schijnt immers niet min te zijn. 6 miljoen euro vroeg Lyon, dat zal al veel zijn om in de zomer op tafel te leggen. Met Hey hebben ze in het geval van een vertrek alvast een vervanger klaar staan die naar verluidt tot 2029 zal tekenen. Het ziet er dus naar uit dat David Hubert met dit systeem gaat doorgaan.

Moet Stroeykens weer lager gaan spelen?

Dan rijst de vraag: wat als Mario Stroeykens terug is? In het nieuwe 3-4-3-systeem is er slechts plaats voor twee centrale middenvelders en dat betekent ook dat de man naast Rits of Dendoncker niet te hoog mag gaan spelen. En net daar blonk Stroeykens de voorbije maanden uit.

David Hubert sprak zondag in Kortrijk over een kader dat hij Thorgan Hazard wil geven om te gaan rondzwerven. Wel, dat kader zou wel eens kunnen zijn dat hij en Stroeykens een wisselwerking krijgen waarbij de ene de andere zijn positie overneemt. Dat zal wel nog wat werk vergen.

Dendoncker naar middenveld of niet?

De komende wedstrijden voor de play-offs worden dus heel belangrijk voor Hubert om zijn systeem te verfijnen en de juiste mensen op de juiste posities te vinden. Want nu de verdedigers er zijn en N'Diaye wordt gebruikt als linkse centrale verdediger, waar ook Augustinsson kan spelen, lijkt Dendoncker te kunnen doorschuiven.

Of blijft Hubert hem als verdeler in de verdediging gebruiken? In ieder geval heeft Olivier Renard zijn coach heel wat meer opties gegeven. Als hij nu ook nog een extra spits kan halen, hoeft de sportief directeur zich de volgende zes maanden geen zorgen te maken over kritiek, want dan heeft hij zijn job heel goed gedaan.