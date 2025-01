Tegenslag voor David Hubert: grote afwezige voor Europesa League-match van Anderlecht, één winteraanwinst reist ook al mee

Anderlecht trekt deze week naar Viktoria Plzen. David Hubert zal nog steeds niet kunnen rekenen op Kasper Dolberg.

Met vier overwinningen en twee gelijke spelen in zes wedstrijden is Anderlecht aan een geweldige reeks bezig in de Europa League. Paars-wit reist deze week af naar Viktoria Plzen, dat op de 17e plaats staat in de League Phase.

Ze zullen naar Tsjechië gaan met als doel hun plek in de top acht veilig te stellen, waardoor ze niet door de play-offs hoeven te gaan. Het huidige verschil met de negende plaats is drie punten.

Maar Anderlecht zal geen beroep kunnen doen op Kasper Dolberg. De Deen ontbrak ook al tijdens de bekerwedstrijd tegen Antwerp en de competitiematch tegen KV Kortrijk afgelopen weekend. hij verdraaide zijn knie.

Luis Vazquez kan dus een nieuwe kans krijgen in de spits bij Anderlecht. Hij heeft tot nu toe nog niet weten te overtuigen.

Verder zullen winteraanwinsten César Huerta en Adryelson ook niet meespelen, zij kunnen niet op de Europese lijst geraken voor de laatste twee matchen in de League Phase. Huerta reist wel mee om al van een Europese verplaatsing te kunnen proeven. Adryelson blijft in België, hij heeft al Europees gespeeld.