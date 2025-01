Belgen van RB Leipzig slaan de handen in elkaar om Club Brugge te helpen: Duitsers pakken eerste drie punten tegen Sporting CP waar Debast in het middenveld stond

RB Leipzig heeft woensdagavond zijn eerste drie punten gepakt in de Champions League. Daarvoor versloeg het het Sporting CP van Zeno Debast.

RB Leipzig had na zes speeldagen nog steeds geen enkel punt op zak in de League Phase van de Champions League. De club van Openda, Vandevoordt en Vermeeren was dus duidelijk op zoek naar eindelijk een mooi resultaat op het kampioenenbal.

En dat lukte uiteindelijk, tegen Sporting CP. Openda en Vandevoordt mochten in de basis starten bij Leipzig. Debast stond in de basis bij de bezoekers, als middenvelder.

De thuisploeg begon meteen goed, na nog geen 20 minuten spelen bracht Sesko zijn club op voorsprong met een 'binnentikker' op een mooie lage voorzet. Verder viel er maar weinig te beleven in de eerste helft.

Debast werd vervangen kort voor het uur, en het was ook toen dat Gyökeres mocht invallen. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd maakte hij gelijk met een hard schot in het strafschopgebied van Leipzig.

Maar die gelijke stand bleef niet lang op het scorebord staan. Poulsen maakte er in minuut 78 2-1 van, met een best bizar doelpunt. De aanvaller had ruzie met de bal, maar het leer ging dan op de een of andere manier dan toch in doel.

Een goal is een goal... ­čźúÔÜŻ pic.twitter.com/DT5FjJPE7B — Play Sports (@playsports) January 22, 2025

De score bleef uiteindelijk op 2-1 staan, waardoor Leipzig zijn eerste punten pakt in de CL. Dit is ook goed nieuws voor Club Brugge want Sporting CP, een rechtstreekse concurrent voor de top 24, blijft nu met 10 punten achter door de nederlaag en moet het op de laatste speeldag tegen Bologna opnemen.