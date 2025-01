Bob Madou komt met heel duidelijk nieuws over stadiondossier van Club Brugge

Geen moeilijkere opdracht in Vlaanderen dan een voetbalstadion bouwen. Vraag dat maar aan Club Brugge.

Het stadiondossier van Club Brugge sleept al jaren aan. Het remt de groei van blauwzwart steeds meer af, tot groot ongenoegen van de club zelf.

Zeker als je matchen met inzet in de Champions League op de agenda hebt, zoals deze week dinsdag. “Wij hadden ons stadion twee keer kunnen uitverkopen tegen Juventus. Maar ja…”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

In het stadiondossier is het voorlopig weer eventjes windstil. “Van zodra onze vergunning uitvoerbaar wordt verklaard door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, kunnen we bouwen”, klinkt het. “Ik heb er een diep geloof in.”

Het nieuwe stadion is nodig voor Club Brugge, maar ook in de buurt beseffen ze dat ondertussen. “Net zoals ik blij ben dat er een grote groep buurtbewoners is opgestaan die wél een reconversie van de Jan Breydel site wil, want het is niet meer van deze tijd.”

Madou kan niet anders als Marc Degryse hem zegt dat Jan Breydel een echte schande is. “Marc, je hebt honderd procent gelijk.”