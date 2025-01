Opvallend: Voormalige JPL-speler bedreigt agenten en verliest contract bij club

Dino Arslanagic is door een rechtbank in Australië veroordeeld voor het bedreigen van een politieagent. Het incident gebeurde in een bar in Sydney, waar hij agressief werd na een ruzie. Zijn club Macarthur FC heeft zijn contract inmiddels beëindigd.

Het incident vond plaats in ‘The Jam Bar’ in Sydney. Arslanagic weigerde volgens Het Nieuwsblad de bar te verlaten nadat een man zijn verloofde ongepast zou hebben aangeraakt. De politie kwam tussenbeide, maar de voetballer verzette zich. Toen een agent pepperspray gebruikte, escaleerde de situatie. Volgens Australische media bedreigde Arslanagic een politieagent na het gebruik van pepperspray. Hij zou onder meer gezegd hebben: “Weet je wel wie ik ben? Ik ben een voetballer.” Daarna uitte hij doodsbedreigingen, zoals: “Ik ga je neerschieten” en “Ik ga je vermoorden.” Zijn verloofde, Vasilisa Artemova, raakte ook betrokken bij het incident. Ze gaf een politieagent een duw tijdens de interventie. Beiden werden gearresteerd en veroordeeld. Arslanagic en Artemova kregen allebei een boete van 1.500 Australische dollar. Macarthur FC, de club waar Arslanagic sinds september speelde, kondigde aan dat zijn contract in onderling overleg is stopgezet. De verdediger speelde slechts negen wedstrijden voor de Australische club. Arslanagic speelde tussen 2012 en 2021 in België, onder andere voor Standard en KAA Gent en Moeskroen. Daarna trok hij naar clubs in Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië.