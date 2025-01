Rudi Garcia maakte al afspraken met De Bruyne en Lukaku, Courtois wordt teruggehaald: "Beste doelman ter wereld wil je erbij"

Rudi Garcia is vrijdagmiddag onder massale belangstelling van de internationale pers. Iedereen wou de eerste woorden van de nieuwe bondscoach horen. Vincent Mannaert heeft immers een heel project op poten gezet om in 2026 nog één keer te kunnen schitteren. En daar moet Garcia voor zorgen.

De 60-jarige Fransman heeft een contract voor 18 maanden gekregen. Tot en met dat bewuste WK dus. Tegen dan moet hij een groep gebouwd hebben dat een mix is tussen ervaren mannen en jong talent. Daarvoor heeft Mannaert al voor een kader gezorgd.

Vooraleer met Garcia in zee te gaan heeft de sportief directeur van de KBVB immers al gesprekken gehad met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij wou weten hoe zij tegenover hun directe toekomst bij de nationale ploeg staan en of ze bereid waren nog één keer alles te geven.

Daar kreeg hij een positief antwoord op. Beide tenoren willen nog anderhalf jaar lang alles geven voor de Rode Duivels en ervoor zorgen dat de jonge groep de betekenis van 'een winnaarscultuur' leert kennen. Daarbij hebben ze wel aangegeven dat ze de lat hoog willen leggen.

Signalen rond Courtois positief

Dat zal ook als muziek in de oren van Garcia hebben geklonken, want hij is een man die er alles voor over heeft om te winnen. En zijn blazoen op te poetsen na de laatste jaren waarin dat toch wel wat in verval is geraakt. "Er is een enorm potentieel in België en daarin zijn de kadersspelers zoals De Bruyne en Lukaku heel belangrijk. Zij willen er voor gaan om de jongeren te begeleiden. België is wat zoals Frankrijk, er spelen al veel jonge spelers bij grote teams."

En dan is er nog het delicate thema: Thibaut Courtois. Daar is nog geen definitieve knoop over doorgehakt, maar Garcia had er wel iets over te vertellen. Hij had hem net voor de persconferentie zelfs gebeld. "We hebben veel kwaliteit in doel met Casteels en Sels, maar uiteraard wil je de beste doelman ter wereld bij je selectie", aldus Garcia.

Garcia heeft dus plannen om Courtois er heel snel weer bij te halen. "De signalen daarover zijn in ieder geval positief."