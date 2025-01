Rudi Garcia waarschuwt alle Duivels, het is gedaan met 'Club Med': "Niet normaal! Ze moeten te voet willen komen!"

Het gunstregime is afgelopen en dat werd ook al besproken met de kaderleden van de nationale ploeg. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne moeten de leiders worden op en naast het veld. En dus ook het goeie voorbeeld geven.

Zoals eerder al geschreven zijn er al duidelijke afspraken gemaakt met de twee tenoren. Zij moeten de jonge generatie bij de hand nemen op weg naar het WK. Dat betekent dus ook dat ze erbij moeten zijn voor de Nations League-matchen tegen Oekraïne om in de A-groep te blijven.

Garcia is immers geen trainer die spelers boven hem laat uitstijgen. Daarover wou hij duidelijkheid vooraleer hij aan de zaak begon. Lukaku en De Bruyne hebben hun woord gegeven. "De jongeren zijn even belangrijk, maar de anciens hebben een grote rol te spelen", zei Garcia.

"We hebben duidelijke doelen en er is nog heel veel mogelijk. Een aantal jaar geleden was België nog een wereldmacht, maar dat is nu wat afgezwakt. Er is nog heel veel talent om weer een wereldploeg te worden. De discussies met de anciens over hoe zij het zien, is daarbij belangrijk."

Ik wil dat spelers met motivatie komen

Garcia is niet van plan om zoals Domenico Tedesco toe te staan dat de spelers hun wedstrijden uitkiezen. Daarvoor wil hij ook goed op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen hun clubs.

"Het is de eerste keer dat ik een land onder mijn hoede ga nemen, maar ik wil zoveel mogelijk informatie. Daarom zou ik graag hebben dat mijn staf in nauw contact staat met de staf van de clubs, en omgekeerd. Er moet een wisselwerking zijn zodanig dat we van alles op de hoogte zijn", aldus de 60-jarige Fransman.

Ze houden zich dan ook beter vast aan hun bretellen, zowel bij de KBVB als binnen de spelersgroep. "Ik ga het doen op de manier van Rudi Garcia", grijnsde de nieuwe bondscoach. "Ik wil uitgaan van onze kracht, niet aanpassen aan de tegenstander en de spelers vertrouwen geven."

"We kunnen weer één van de beste ploegen ter wereld worden, maar als ik het wedstrijdblad tegen Israël zag, vond ik het niet normaal dat er zoveel spelers ontbraken. Ik wil dat de spelers met motivatie komen. Ze moeten te voet willen komen."