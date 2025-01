Timmy Simons reageert voor het eerst op transfergeruchten ervaren JPL-speler: "We zullen er alles aan doen om zo iemand aan de groep toe te voegen"

Westerlo blijft actief zoeken naar versterking voor de tweede helft van het seizoen. Een van de spelers die op het verlanglijstje staat is Geoffry Hairemans. Timmy Simons geeft aan dat er te weinig evenwicht is in de kern en dat Hairemans het type speler is dat ze zoeken.

Hairemans heeft dit seizoen 17 wedstrijden gespeeld, waarin hij één doelpunt maakte en twee assists gaf. Hoewel hij niet altijd in de basis staat, blijft hij een waardevolle optie voor Westerlo, dat hoopt hem dit seizoen nog aan de selectie toe te voegen.

"Met Islam hebben we al een speler die het balbezit kan beheren en de wedstrijd kan sturen, maar we blijven zoeken naar meer van dat type speler", vertelt Simons in de Gazet van Antwerpen.

"Hairemans is zo’n speler, maar de kans is klein dat KV Mechelen hem zomaar zal laten gaan. We zullen er echter alles aan doen om nog zo iemand aan de groep toe te voegen", besluit Simons.

De komst van Hairemans zou de ploeg van Timmy Simons inderdaad verder kunnen versterken. De speler zelf lijkt echter niet meteen op een vertrek uit Mechelen te mikken, aangezien hij in de laatste maanden van zijn contract zit.

De zoektocht naar een extra middenvelder is cruciaal voor Westerlo, dat na een moeilijke periode hoopt de balans in het team te herstellen. Of Hairemans deze winter al de overstap maakt naar Westerlo, is nog onzeker. Wordt vervolgd...