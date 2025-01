Doelman Mike Penders verrast: "In januari al gesprekken geweest"

Mike Penders tekende een monstercontract bij Chelsea. Voorlopig zit hij echter nog altijd bij zijn vertrouwde KRC Genk.

Chelsea heeft een heel leger aan doelmannen onder contract. Een van hen is Mike Penders. Voorlopig zit hij echter wel nog altijd bij KRC Genk.

Ondanks het feit dat hij eigendom is van Chelsea, speelde hij de voorbije maanden met Jong Genk mee. Dat moet enorm frustrerend zijn voor hem.

"Daarmee moet je leren omgaan. Het is kwestie van niet opgeven en blijven werken”, vertelt de keeper aan Het Laatste Nieuws. “Op een bepaald moment heb ik zelf gevraagd om te mogen spelen met Jong Genk om toch wedstrijdritme op te doen.”

Penders ging echter wel bij Chelsea aankloppen over de situatie. “Er zijn ook gesprekken geweest met Chelsea om al in januari naar daar te gaan. Maar ik heb er samen met de club voor gekozen om hier het seizoen af te maken. Dat heeft geloond.”

De weg die Penders aflegt toont veel gelijkenissen met Thibaut Courtois. Ook voor Penders ligt er een meerjarenplan klaar. De kans dat hij opnieuw verhuurd wordt is groot, ook aan Genk.

“Dat kan allemaal. Zeg nooit 'nooit' in het leven. We zien wel. Het is iets waar de clubs moeten over praten.”