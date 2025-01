Is Rudi Garcia echt zo'n ruziezoeker? Nainggolan geeft er zijn visie op vanuit persoonlijke ervaring

Radja Nainggolan, die door verschillende topcoaches werd gecoacht, noemt Rudi Garcia zonder twijfel één van de beste in zijn vak. "Ik heb veel goede coaches gehad in mijn carrière: Conte, Spalletti, Pioli, Martinez - maar Garcia staat toch zeker in mijn top 3, vertelt Nainggolan bij Sporza.

Hij benadrukt dat Garcia uitblinkt in twee belangrijke aspecten: tactisch inzicht en als motivator. Volgens Nainggolan is een coach die tactisch sterk is, maar ook de mensen achter de spelers kent, essentieel voor succes. “Garcia zal zijn ploeg goed georganiseerd laten spelen op defensief vlak, maar tactisch geeft hij toch ook voldoende vrijheid aan zijn spelers, zeker in de aanval.”

Een ander aspect waar Nainggolan Garcia in waardeert, is zijn vermogen om zijn spelers te motiveren. “Ik heb ook geleerd dat de motivatie bij de Rode Duivels vaak het belangrijkste is. Belangrijker dan een uitgemeten tactiek, is weten waar je voor speelt", zegt Nainggolan.

De kritiek op Garcia, die vaak wordt neergezet als een "herrieschopper," wordt door Nainggolan resoluut tegengesproken. "Ik las vandaag nog dat hij een herrieschopper zou zijn, maar dat is een vooroordeel en moet ik dus tegenspreken", zegt Nainggolan. "Ik heb hem écht gekend en zal je zeggen: hij had echt een goede band met zijn spelers."

Nainggolan haalt een persoonlijke anekdote aan uit zijn tijd bij Roma, die de band tussen hem en Garcia duidelijk maakt. "De dag voor de wedstrijd kwam hij altijd even naar mijn hotelkamer om met mij te babbelen", vertelt Nainggolan.

“Hij kwam dan vertellen wat hij verwachtte van de ploeg op tactisch vlak, maar ook om me te motiveren. Hij sloot vaak af met een knuffel om toch te laten voelen dat je een band met hem had. En dat deed hij niet alleen bij mij, hoor.”