Loopt de nieuwe David Hubert rond bij de Futures? "Mijn contract loopt af in juni..."

Na het goede gelijkspel op La Louvière is RSCA Futures klaar voor hun eerste wedstrijd in Deinze. Aanvoerder Joren Dom is weer terug na zijn schorsing en kijkt uit naar de wedstrijd tegen Patro Eisden.

“In Deinze hebben we een klein stadion met een prima grasmat. Dat is perfect voor ons, omdat wij goed willen voetballen op een mooi veld, iets wat niet altijd het geval was in het Koning Boudewijnstadion", vertelt Dom in Het Nieuwsblad.

De aanvoerder erkent dat het stadion kleiner is, maar het veld maakt dit goed. “Het veld is kleiner, maar het goede gras maakt het makkelijker voor ons om het bal snel rond te spelen.”

Hoewel het stadion in Deinze kleiner is, ziet Dom toch voordelen. "Deinze is misschien niet de makkelijkste locatie voor de fans, maar het is wel een plek waar we goed kunnen voetballen."

De nieuwe David Hubert?

Er wordt soms gesproken over de mogelijkheid dat Joren Dom na zijn carrière als coach aan de slag gaat, zoals David Hubert dat deed na zijn tijd bij RSCA Futures. Dom zelf denkt daar nog niet aan.

“Na mijn carrière wil ik misschien even afstand nemen van het voetbal", zegt hij. "Nu focus ik me nog volledig op mijn spelerscarrière. Mijn contract loopt af in juni, maar ik ben daar nog niet mee bezig. Eerst moeten we zorgen dat we het goed doen met RSCA Futures, en daarna zien we wel."