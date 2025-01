📷 Nu nog met de Rode Duivels, maar bondscoach Rudi Garcia weet ook naast het veld te scoren

Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Al is het ook uitkijken naar zijn madam, de Italiaanse Francesca Brienza.

Garcia mag dan wel 60 jaar oud zijn, hij deelt het leven tegenwoordig met de Italiaanse sportjournaliste Francesca Brienza die 22 jaar jonger is dan hem. Zij was destijds kandidate voor Miss Italië, maar de twee leerden elkaar kennen toen zij presentatrice was van AS Roma TV.

Daarover werd in Italië heel wat geroddeld, tot Garcia zelf op Twitter zijn relatie bekendmaakte. In 2021 liet Brienza weten dat ze verloofd waren.

Garcia had drie dochters met zijn vorige vrouw Véronique, ondertussen is hij in september 2023 ook papa geworden met Brienza. De twee hebben een dochtertje Sofia.

“Er hebben nooit voetballers met mij geflirt”, vertelde Francesca in het verleden. “Het heeft maanden geduurd voor ik mijn eerste koffie met Rudi ging drinken.”

“Ik ben de dochter van een financieel directeur en opgevoed met zeer strikte regels. Voor mij was Rudi de mister ..., de trainer. Toen is er iets veranderd. Ik heb mijn baas om toestemming gevraagd. Als hij bezwaren had gehad, was ik die koffie wellicht nooit gaan drinken.”