Radja Nainggolan opgepakt in onderzoek naar cocaïnesmokkel

Heel opvallend nieuws uit de voetbalwereld. Radja Nainggolan zou zijn opgepakt door de politie in het kader van een onderzoek naar de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa.

Radja Nainggolan is volgens Het Laatste Nieuws opgepakt in het kader van een onderzoek naar de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa, via de Antwerpse haven. Ook over de distributie ervan in België.

Er vonden 30 huiszoekingen plaats op maandagochtend, vooral in de provincie Antwerp en Brussel. Veel informatie is er verder nog niet vrijgegeven.

De verhoren zijn op dit moment nog aan de gang. Het parket wil het belang van het vermoeden van onschuld wel benadrukken.

Nainggolan maakte pas onlangs de terugkeer naar het Belgische voetbal door een contract bij Lokeren-Temse te tekenen. Daarmee zorgde hij voor een grote verrassing.

Afgelopen weekend speelde hij meteen zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg. Nainggolan maakte indruk door een olympisch doelpunt te scoren.