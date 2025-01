Marc Wilmots betreurt één ding in de keuze voor Rudi Garcia: "De bond durft niet"

Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Een keuze die voor discussie zorgt, maar waar we nu aan zullen moeten wennen.

De keuze van de Belgische voetbalbond voor de opvolger van Domenico Tedesco heeft bijna iedereen verrast: geen Lopetegui of Preud'homme, maar wel Rudi Garcia. Een ervaren en vastberaden man om de Rode Duivels weer op het juiste pad te zetten.

De tijd van kritiek en spijt is voorbij en vanaf nu zullen we ons moeten scharen achter de nieuwe bondscoach, in plaats van hem al af te kraken nog voor zijn debuut. Maar Marc Wilmots betreurt toch nog iets bij La Tribune.

"Ik ben teleurgesteld over iets. We hebben een trainersopleiding, jonge coaches. Maar de bond durft niet. Ik had liever een jonge Belgische coach gezien", verklaart de voormalige bondscoach van de Rode Duivels.

Na Martinez en Tedesco zal België voor de derde opeenvolgende keer worden geleid door een buitenlander. Dit was niet meer gebeurd sinds... de oprichting van het nationale team, toen Charles Bunyan (Engelsman, 1914), William Maxwell (Schot, 1910-1913 en 1920-1928) en Viktor Löwenfeld (1928-1930) elkaar opvolgden.

"Waarom zoeken naar buitenlanders, als we kwaliteit hebben in België? Er is ook patriottisme, je moet je kunnen identificeren. En als je geen enkele band hebt met het land, is het moeilijk", merkt Marc Wilmots op. "Toen ik bondscoach was van Ivoorkust, was het een job. België was een passie."