📷 OFFICIEEL Uitleenbeurt van Belg stopgezet voor overstap naar topclub

Caufriez werd tijdens de eerste helft van het seizoen door de Franse tweedeklasser Clermont Foot uitgeleend aan het Spaanse Valencia.

Die uitleenbeurt werd echter stopgezet, omdat Caufriez slechts één keer in actie kwam. Anderhalf jaar geleden maakte Caufriez de overstap van Spartak Moskou naar Clermont Foot, toen nog in Ligue 1.

Hij speelde er al een jaar op uitleenbasis, maar tekende toen een contract tot midden 2026. Vier jaar geleden was hij van STVV naar Rusland getrokken, maar door de oorlog met Oekraïne koos hij wijselijk voor een Frans avontuur.

Nu wordt Caufriez door Clermont Foot opnieuw uitgeleend, aan de Oostenrijkse topclub RB Salzburg. Dat werd maandagavond officieel aangekondigd. Hij blijft er tot het einde van het seizoen.

🔥 Belgian defender Maximiliano Caufriez has joined us on loan until the end of the season.



He was most recently on loan at Valencia in Spain, and can play across the defence 🛡️



Welcome, Maxi ❤️ pic.twitter.com/CNHQeyTEFi