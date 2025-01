Patrick Goots ziet groot probleem bij Beerschot: "Om moedeloos van te worden, dat gaat de club nog zuur opbreken"

Beerschot leed afgelopen weekend een pijnlijke 0-4 nederlaag tegen Union SG. Na een halfuur was de match eigenlijk al gespeeld.

Veel kon Beerschot niet doen met Union op bezoek. De thuisploeg werkte haar kansen niet af, terwijl Union na een halfuur al twee keer had gescoord. Kwam er die rode kaart nog bij en de wedstrijd leek al gespeeld.

Later won Union nog met 0-4. Dirk Kuyt wees na afloop naar alle tegenslagen en de lastige omstandigheden. "Hij heeft in moeilijke werkomstandigheden al zoveel energie in Beerschot gestoken", vertelde Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

"Kuyt zorgde opnieuw voor schwung in het elftal, maar tegen Union zat werkelijk alles tegen", merkte Goots nog op. "Nochtans had zijn ploeg evengoed op voorsprong kunnen komen via Kosiah. Dan hadden we een ander duel gekregen."

En die efficiëntie is nu wel een redelijk lastig probleem bij de Kielse Ratten. "De onbeholpen afwerking was om moedeloos van te worden. Beerschot heeft geen afwerker, dat gaat de club zuur opbreken."

Beerschot staat nog steeds laatste in de stand. Goots denkt dat Beerschot niet zomaar uit die put zal geraken. "Een 12 op 12 is bijna noodzakelijk om de kloof richting de play-downs fatsoenlijk te dichten. Al weet je dat zoiets, na de 13 punten uit 23 matchen, niet zal gebeuren."