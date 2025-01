Saudi-Arabië blijft uitpakken: voormalige JPL-ster wordt binnenkort ploegmaat van Cristiano Ronaldo

Al-Nassr blijft actief op de transfermarkt. De Saoedische club wil verrassen met de komst van Victor Boniface.

Al-Nassr heeft nog geen enkele trofee gewonnen sinds de komst van Cristiano Ronaldo twee jaar geleden. De club zet dus alles op alles om dé toonaangevende club van Saoedi-Arabië te worden. Het management blijft zich richten op spelers die in de Europese topcompetities hebben gespeeld.

Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic en Sadio Mané zijn CR7 gevolgd, en het team staat nu onder leiding van Stefano Pioli. Maar de komst van versterkingen is nog niet voorbij.

Victor Boniface naar Saudi-Arabië op 24-jarige leeftijd?

Vandaag heeft de delegatie die sinds het begin van de week in Leverkusen aanwezig is, goede vorderingen gemaakt in het dossier van Victor Boniface. Volgens Fabrizio Romano zijn de Saudiërs dicht bij een akkoord, zowel met de speler (die overigens afwezig was op de training van vandaag) als met Bayer.

Daags voor de Champions League-wedstrijd tegen Sparta Praag heeft Xabi Alonso toegegeven dat er iets aan de hand is: "Er is een situatie en ik begrijp het. Er zijn gesprekken met de club. We moeten afwachten. We bereiden ons voor op de wedstrijd zonder Boni."

🚨🇸🇦 Xabi Alonso bevestigt deal voor Victor Boniface naar Al Nassr: "Er is deze situatie en ik begrijp dat. Er zijn gesprekken met de club."



"We moeten afwachten. We bereiden ons natuurlijk voor op de wedstrijd zonder Boni". pic.twitter.com/AUaQzhbwCH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 28 januari 2025

Leverkusen had meer dan 21 miljoen betaald aan Union Saint-Gillloise voor Boniface, de spil van de titel van vorig seizoen. Gezien zijn contract tot juni 2028 en de middelen van Al-Nassr, zal het bedrag dat nu op het spel staat waarschijnlijk veel hoger zijn.