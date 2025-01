Lierse slaat keihard toe, maar Shoffner blijft voorzichtig: "Het is een cliché, maar..."

Lierse heeft dinsdagavond een belangrijke 0-2-overwinning geboekt op het veld van Seraing. De bezoekers kwamen al vroeg op een dubbele voorsprong en speelden daarna nog tegen tien man.

De ploeg van Jay Shoffner begon goed aan de wedstrijd en sloeg snel toe. Twee gelijkaardige doelpunten zetten de bezoekers op een comfortabele voorsprong. Toen Seraing daarna met tien man verder moest, leek de match al vroeg beslist.

Trainer Jay Shoffner was na afloop tevreden. “Ik ben heel trots op de ploeg", zei hij in de Gazet van Antwerpen. “Een uitzege pakken is niet makkelijk in deze reeks. Maar we hebben het goed gedaan, ondanks de moeilijke omstandigheden.”

Volgens Shoffner was het geen wedstrijd voor mooi voetbal. “Het veld, de wind en de tegenstander dwongen ons om veel lange ballen te spelen. Maar we deden dat uitstekend. Twee goals en een clean sheet: daar kan ik alleen maar blij mee zijn.”

Top zes

Door deze overwinning komt Lierse voorlopig in de top zes terecht. Toch blijft Shoffner voorzichtig. “Het zal nog een lange en moeilijke strijd worden. Het is een cliché, maar we bekijken de zaken van match tot match.”

Zaterdag wacht een lastige match tegen RWDM. “Als we dezelfde mentaliteit tonen als vandaag, maken we zeker kans", aldus de trainer.