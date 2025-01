Noa Lang wil ploegmaat van Romelu Lukaku worden... Balende en zieke ex-Club Brugge-vedette krijgt echter duidelijk antwoord van PSV

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

PSV heeft een bod van Napoli op Noa Lang geweigerd. Clubwatcher Rik Elfrink meldt dat technisch directeur Earnest Stewart een mondeling bod van 25 miljoen euro heeft ontvangen, maar PSV wil voor dat bedrag geen zaken doen.

“PSV heeft een kort antwoord gegeven", zegt Elfrink. Volgens Elfrink heeft Stewart duidelijk gemaakt dat Lang niet te koop is. “Daarna zou er geen officieel contact meer zijn geweest.” Napoli heeft het bod niet verhoogd, wat nodig zou zijn om PSV tot een ander standpunt te bewegen.

Ondertussen wil Noa Lang zelf graag de overstap naar Napoli maken. “Lang baalt ervan en wil vertrekken bij PSV.” Hij is op dit moment ziek, maar dat staat los van de transferperikelen. PSV heeft hem dinsdag officieel ziek verklaard.

Elfrink benadrukt dat Lang professioneel blijft. “Hij zet de hakken niet in het zand, maar wil absoluut de transfer maken.” Voor PSV blijft geld de doorslaggevende factor. “Er is veel meer nodig om Stewart van gedachten te veranderen.”

Napoli ziet Lang als de ideale opvolger van Kvicha Kvaratskhelia, die naar Paris Saint-Germain vertrekt. De Italiaanse club heeft 70 miljoen euro ontvangen en wil een groot deel daarvan in Lang investeren.

De transferdeadline voor Italiaanse clubs is 3 februari, terwijl de Nederlandse markt een dag later sluit. PSV kocht Lang in 2023 voor 12,5 miljoen euro van Club Brugge. Zijn marktwaarde wordt nu geschat op 20 miljoen euro.