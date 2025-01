Ziekenboeg Anderlecht voor match tegen Hoffenheim: geen goed nieuws te melden

Anderlecht staat donderdagavond voor een belangrijke uitdaging in de Europa League tegen Hoffenheim. De wedstrijd komt op een cruciaal moment voor de Brusselaars, die ondanks een volle ziekenboeg moeten proberen een goede prestatie neer te zetten.

Onder leiding van coach David Hubert kan Anderlecht zich geen fouten permitteren, aangezien de kans op doorstromen naar de volgende ronde op het spel staat.

De afwezigen zullen een flinke impact hebben op het team. Dolberg, die al langere tijd geblesseerd is, blijft een grote afwezigheid voor het Anderlecht-aanval. Ook Edozie, die eveneens geblesseerd is, zal niet in actie komen.

Verder is doelman Coosemans nog niet helemaal hersteld en dus niet inzetbaar voor de wedstrijd, wat betekent dat Anderlecht het opnieuw moet doen zonder zijn vaste keeper. Mads Kikkenborg verdedigt dus weer het doel.

Ashimeru, die herstellende is van een spierblessure, is langzaam weer terug, maar wordt nog niet in de selectie verwacht. Zijn herstelproces verloopt geleidelijk.

De vraag is of Hubert opnieuw beroep zal doen op de Japanner Keisuke Goto in de spits of toch Luis Vazquez weer zal zetten. En of Mario Stroeykens klaar is om van bij het begin te spelen. Waarschijnlijk wordt hij nog gespaard.

Anderlecht kan nog steeds de top acht halen, maar moet dan wel winnen van Hoffenheim. Of een gelijkspel kan ook volstaan, maar dan zijn ze afhankelijk van de resultaten van de andere teams.