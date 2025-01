David Hubert geeft de verklaring voor de "tien zotte minuten" waarin Anderlecht zijn top acht wegsmeet

Anderlecht leek goed op weg om zich te plaatsen voor de top acht in de Conference League, maar een dramatische tien minuten in de tweede helft deden de ploeg de das om. Trainer David Hubert was na afloop scherp in zijn analyse.

Hoffenheim profiteerde optimaal van de verdedigende fouten en boog een achterstand om in een 3-4 overwinning. “We maakten het onszelf te moeilijk in een wedstrijd die we nochtans goed begonnen", aldus Hubert. “In de eerste helft hadden we de juiste energie, stonden we solide en scoorden we ook de openingsgoal. Er waren ook enkele goede acties via Amuzu, alleen stond er niemand op de juiste plaats om af te werken. Die tweede goal had gewoon moeten vallen.”

Wat daarna gebeurde, was voor de coach moeilijk te verteren. “We begonnen ook goed aan de tweede helft, maar dan volgen er tien tot twaalf zotte minuten waarin we de pedalen verliezen en drie gemakkelijke goals slikken. We waren niet alert genoeg op de tweede ballen en hadden meer aandacht moeten hebben voor de details. Die korte periode heeft ons de top acht gekost.”

Na die moeilijke fase rechtte Anderlecht nog wel de rug, maar het kwaad was al geschied. “We lieten nadien weer het gezicht zien dat we willen tonen", vond Hubert. “Maar op dit niveau moet je gewoon beter verdedigen. Hoffenheim maakte de slimme fouten wanneer het nodig was, wij niet. Zij trokken aan de truitjes om counters te stoppen, terwijl wij dat nalieten. Dat soort professionele fouten moeten we maken.”

Volgens Hubert speelde ook de mentale factor een grote rol. “Op een bepaald moment waren de spelers té gefocust op de 2-1 en sloeg de ontgoocheling toe toen ze in plaats daarvan de 1-2 slikten. Ze zagen alles in rook opgaan en dat zorgde voor een gebrek aan concentratie. We waren niet scherp genoeg meer in de duels, en dat werd genadeloos afgestraft.”

De teleurstelling is groot bij paars-wit, maar de focus moet nu vooruit. “We moeten hieruit leren en zorgen dat we deze fouten niet meer maken", besloot Hubert. “De competitie loopt nog en we moeten samen deze klap verwerken.”