'Twee weken na zijn ontslag bij KAA Gent wenkt een nieuwe opdracht voor Wouter Vrancken'

Wouter Vrancken zit momenteel zonder club na zijn vertrek bij KAA Gent. Hij zou mogelijk snel een nieuwe baan kunnen vinden in Nederland.

Wouter Vrancken heeft nooit lang zonder club gezeten. Na zijn passages bij Mechelen en Genk vertrok hij al na enkele maanden opnieuw bij KAA Gent na tegenvallende resultaten.

Hij zou echter snel een nieuwe club kunnen vinden: volgens onze collega's van Walfoot denkt Willem II aan hem als Peter Maes wordt bedankt voor bewezen diensten. Maes ontvluchtte België vanwege de operatie Propere Handen en tekende in september 2023 in Nederland.

De Belgische coach hielp het team om terug te keren naar de Eredivisie aan het einde van vorig seizoen, maar de laatste maanden verlopen minder euforisch.

Willem II heeft slechts twee van zijn laatste acht wedstrijden gewonnen en zakt langzaam maar zeker weg in de klassering, met slechts zes punten voorsprong op de degradatieplekken.

Wouter Vrancken heeft nooit in het buitenland gewerkt, niet tijdens zijn spelerscarrière of als coach. Het is afwachten hoe de eerstkomende wedstrijden van Willem II verlopen.