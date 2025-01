Van Der Elst en Ceulemans willen inkomende transfer voor Club Brugge: "Op hem rekenen is een risico"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge bouwt verder aan zijn toekomst. Toch is er op korte termijn nog de nodige versterking nodig, zo oordelen Franky Van Der Elst en Jan Ceulemans.

Club Brugge heeft deze week nog maar eens getoond dat het met voorsprong de grootste club van ons land is. Achter de schermen wordt bijzonder hard en goed gewerkt.

De vrees was dat toen Vincent Mannaert vertrok bij blauwzwart alles een stevige terugslag zou krijgen, maar niets is minder waar is ondertussen gebleken.

“Met mensen die vanuit de club zelf komen. Die aankoop Ardon Jashari bijvoorbeeld, die is goed”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad. “Die kan voetballen, ziet het goed, heeft een goede versnelling, goede linkervoet,…”

Al vraagt Van Der Elst zich wel af of er geen vervanger binnengehaald moet worden nu Andreas Skov Olsen vertrokken is naar Wolfsburg.

“Misschien wel. Honderd procent op Talbi rekenen, is misschien wel een risico”, reageert Jan Ceulemans. “Pas op, die jongen doet dat goed hoor. Maar zijn eventuele vervanger Skoras heeft zich nog niet echt kunnen doorzetten.”