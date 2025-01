Doelman maakt comeback na maanden blessureleed: Wie wordt de nummer één bij Cercle?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na bijna vier maanden blessureleed is Warleson weer speelklaar bij Cercle Brugge. De Braziliaanse doelman liep begin oktober een meniscusblessure op.

Warleson blesseerde zich in een duel tegen FC St. Gallen en kreeg een zware diagnose: een meniscusblessure. Daardoor stond hij maanden aan de kant. Na hard werken is hij eindelijk terug fit en klaar om weer te spelen.

Om wedstrijdritme op te doen, speelt Warleson volgens Het Nieuwsblad zaterdag met Jong Cercle tegen Thes Sport. Dit moet hem helpen om weer op niveau te komen en zijn plek in het eerste elftal te heroveren.

Concurrentie met Delanghe

Maar intussen heeft Maxime Delanghe zich bewezen als een sterke doelman. Hij kreeg zijn kans en stond al 22 keer onder de lat. De trainer moet nu kiezen: blijft Delanghe in doel of krijgt Warleson zijn plek terug?

Warleson heeft een marktwaarde van vier miljoen euro en speelde al 74 wedstrijden voor Cercle. Hij heeft ervaring en kwaliteiten, maar Delanghe maakte ook een sterke indruk.

Wie de eerste doelman wordt, zal afhangen van de komende wedstrijden. Voor Warleson is het nu vooral belangrijk om weer in vorm te raken. Cercle kan in ieder geval alleen maar profiteren van de gezonde concurrentie.