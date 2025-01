Jonge middenvelder legt zichzelf niet extra druk op: "Dan komt de kans vanzelf"

Laurens Goemaere is dit seizoen een vaste waarde bij Club NXT. Hij speelde al negen keer in de Challenger Pro League en vijf keer in de Youth League.

"Ik vond onze Europese campagne niet slecht. We speelden goed, maar waren niet efficiënt genoeg. We gaven twee keer een overwinning weg in de laatste minuten, en tegen Sporting Lissabon kregen we nog een doelpunt tegen uit een stilstaande fase", zegt Goemaere in Het Nieuwsblad. De jonge middenvelder moest wennen aan de speelstijl van zijn nieuwe coach, Robin Veldman. "Vroeger werd van mij gevraagd om vooral te verdedigen, maar nu moet ik ook vooruit spelen en linies doorbreken. Ik merk dat ik in de afgelopen maanden echt ben gegroeid." De 18-jarige Goemaere heeft nog een contract tot 2027 bij Club Brugge, en hoewel zijn droom is om ooit voor het eerste elftal te spelen, is hij niet geobsedeerd door de A-kern. "Als je blijft werken en vooruitgang boekt, komt de kans vanzelf", zegt hij. Dit weekend kan Club NXT de titel van beste beloftenploeg bijna zeker binnenhalen als ze winnen van RSCA Futures. Goemaere weet hoe belangrijk zulke wedstrijden zijn, vooral tegen Anderlecht. "Het voelt altijd extra speciaal om tegen Anderlecht te spelen. Ik heb altijd spannende wedstrijden tegen hen gehad, en dat maakt het nog leuker", besluit Goemaere.





